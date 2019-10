Koncert Murders Inc. a Black Hill

KDY: 4. října 20:00

KDE: Metro Club Beroun

ZA KOLIK: do 21:00 100 Kč, poté 150 Kč

Metro Club zahájí novou sezonu koncertem dvou místních kapel. Thrash metal budou hrát Murders Inc. Muzikanti z Berouna a Lochovic poprvé koncertovali před šesti lety na křtu berounské heavymetalové skupiny Black Hill. A právě s touto kapelou se opět budou střídat na jedné scéně. Black Hill se členy, kteří prošli v minulosti skupinami Atomic, Dehet a Magors Act., existují už osmnáct let, Vstupné na klubový večírek je do 21.00 hodin, kdy začne znít muzika, 100 korun, později už 150 korun.

Křivoklání na Křivoklátě

KDY: 5. října 10:00 a 6. října 18:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: 180 Kč, do 15 let 130 Kč, do 6 let zdarma



Rytířské souboje, výcvik filmových koní a dravců, dobový jarmark nebo muziku. Malí návštěvníci se mohou těšit na putování po rytířské stezce, která bude zakončena pasováním, a loutkové divadlo v podání divadelního souboru Před branou. Program nabídne i projekci krátkých filmů.

Chovatelská výstava drobného zvířectva

KDY: 5. října 8:00, 6. října 9:00

KDE: Koupaliště Zdice

ZA KOLIK: 40 Kč, do 15 let a ZTP zdarma

Místní organizace Českého svazu chovatelů pořádá o prvním říjnovém víkendu podzimní výstavu drobného zvířectva. Návštěvníci mohou do areálu zdického koupaliště zavítat v sobotu mezi osmou a sedmnáctou hodinou a v neděli mezi devátou a čtrnáctou hodinou. Prohlédnou si tam králíky, holuby a drůbež. V sobotu navíc mohou fandit ušákům při soutěži v králičím hopu. Podle pořadatelů bude na místě občerstvení a hry o ceny.

Čtyřlístek a talisman moci

KDY: 6. října 14:00

KDE: Kulturní dům Plzeňka Beroun

ZA KOLIK: 110 Kč



Divadelní pohádku pro děti na motivy oblíbeného komiksu, který je vydáván už padesát let. Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným talismanem, který umí ovládat vše živé. Aby ho získali, musí se vypravit až do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Představení je plné legrace, dobrodružství a písniček.

Bazárek dětského oblečení, potřeb a hraček

KDY: 6. října 9:00

KDE: Zámek Králův Dvůr

ZA KOLIK: vstup zdarma



Od devíti hodin ráno až do poledne se ve stanu na zámeckém nádvoří odehraje bazar dětského oblečení, potřeb a hraček. Rodiče budou moci nakoupit pro své ratolesti na podzim a nadcházející zimu věci z druhé ruky za mírné ceny. Zájemci o prodej si musí rezervovat místo předem.