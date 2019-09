Retro disco

KDY: 20. září 20:00

KDE: Lidový dům Nučice

V Lidovém domě se koná Retro disco, které nabídne návštěvníkům známé hity z osmdesátých a devadesátých let minulého století. Hrát jim bude DJ Ron.

Letní kino: Po strništi bos

KDY: 20. září 19:30

KDE: Tetín

ZA KOLIK: zdarma



Letošní Svatoludmilské pouti, které patří následující sobota, předchází v pátek večer promítání pod širým nebem. Letní kino před hlavním pódiem nabídne návštěvníkům český film Po strništi bos. Jde o snímek podle autobiografické knihy Zdeňka Svěráka, u kterého se scénáře a režie ujal Jan Svěrák. Postavy známé z filmu Obecná škola, Eda Souček a jeho rodiče, tentokrát v časech Protektorátu Čechy a Morava na venkově, kam rodina musela odejít z Prahy.

Pivní slavnosti na zámku

KDY: 21. září 11:00

KDE: Zámek Králův Dvůr

ZA KOLIK: zdarma



V rámci Kulturního léta na zámku město pořádá první ročník pivních slavností, na kterém se budou prezentovat malé i velké pivovary. Kromě pivní přehlídky čeká na návštěvníky bohatý program v podobě vystoupení několika kapel. V poledne začnou hrát Tři v trávě, po nich se představí Free Time, následují No Piccolo Band, La Fanka, Volant a Manuál. Návštěvníci mohou počítat s tím, že vstup na zámecké pivní slavnosti je zdarma.

Svatoludmilská pouť

KDY: 21. září 14:00

KDE: Tetín

ZA KOLIK: zdarma



Svatoludmilská pouť nabídne Poutní mši celebrovanou biskupem Karlem Herbstem, letošní novinku v podobě tetínského trhu a prohlídku vzácného relikviáře s ostatky svaté Ludmily a svatého Václava. Poté se představí Elvis Presley alias Vladimír Lichnovský, rocková kapela Moped 56, pianista Tomáš Živor a sbor a orchestr VŠE pod vedením dirigenta Haiga Utidjanyho. Program zahrnuje i výstavy, přednášky nebo skupinové malování.

Den otevřených dveří

KDY: 21.září 13:00

KDE: Dům dětí a mládeže Beroun

K nahlédnutí budou jednotlivé učebny s možností vyzkoušet si nabízené aktivity. Návštěvníci se také setkají s místními pedagogy, kteří jim poskytnou bližší informace k nabízeným kroužkům.

Křídla pro Patrika

KDY: 21. září 13:00

KDE: Havlíčkovy sady Řevnice



Křídla pro Patrika je název projektu pod hlavičkou Rockový Slunovrat Léčí, jehož cílem je pomáhat. Tento den je vyvrcholením veřejné sbírky pro Patrika, který je upoután na kolečkové křeslo. Cílem je vybrat pro něho co nejvíce peněz na nový elektrický vozík za více než půl milionu korun. Na programu je v Havlíčkových sadech hudba, malování na obličej, ochutnávka burgerů, grilování prasete a pivo. Do jídelního stanu mohou návštěvníci přinést na ochutnání něco ze své kulinářské nebo cukrářské produkce. Šek bude Patrikovi předán v 17:00 hodin.

Neumětelské posvícení

KDY: 21. září 16:00

KDE: kostel, kulturní dům, náves Neumětely

Letošní posvícení zahájí odpolední benefiční koncert v kostele sv. Petra a Pavla, který přispěje na záchranu varhan. Na varjany hraje kněz Josef Jonáš, zpívá Petr Sejpal. Večer od 20:00 hodin následuje v místním kulturním domě posvícenská zábava, kde k tanci a poslechu zahraje skupina Uvidíme. Vstupenka na zábavu stojí stokorunu. Po celou sobotu i následující neděli budou čekat nejen na děti na neumětelské návsi zábavné pouťové atrakce.





Setkání historických traktorů a stavební techniky

KDY: 21. září 9:30

KDE: za obcí Kuchař



Setkání historických traktorů a stavební techniky se koná na polnostech na okraji obce Kuchař směrem na Karlštejn. Akce nabídne výstavu traktorů a stavební techniky, soutěže majitelů strojů v jízdě zručnosti a technické zručnosti, orbě a další pro pobavení účastníků i diváků, ukázky historické stavební techniky v provozu. Součástí setkání je doprovodný program pro děti. Zájemci o zapojení do soutěží se mohou přihlásit předem nebo až

Brambora fest

KDY: 21.9. 15:00

KDE: hřiště TJ Sokol Vysoký Újezd

Podzimní Brambora fest čeká historicky první ročník. Nabídne bohatý výběr bramborových specialit, soutěže o zajímavé ceny i doprovodný program, například bramborovou dílničku nebo jízdu na ponících. Koná se na hřišti místní TJ Sokol nebo v případě nepříznivého počasí v sokolovně. Od 18:00 hodin bude hrát účastníkům příjemné country melodie kapela Kmeti. Vstupné je dobrovolné.

Do světa pradávných sopek

KDY: 21. září 14:30

KDE: Muzeum Českého krasu Beroun

ZA KOLIK: plné vstupné 60, snížené 30 a rodinné 120 Kč



Muzeum Českého krasu pořádá pro rodiny s dětmi vzdělávací program Do světa pradávných sopek s ukázkami sopečných kamenů nejen z berounského regionu, videoprojekcemi, tvořivou dílnou a chemickým pokusem. Návštěvníky tam čekají témata co jsou a jak vznikají sopky, jaká jsou rizika a přínosy vulkanické činnosti, pozůstatky sopečné aktivity na Berounsku nebo polodrahokamy vznikající z nitra sopek. Vhodné pro děti od šesti let. Plné vstupné 60, snížené 30 a rodinné 120 korun.