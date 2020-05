Prvním cílem je Medvědárium na berounské Městské Hoře, které je otevřeno nepřetržitě a neplatí se tam žádné vstupné. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout dva ze tří medvědů, známých z večerníčku režiséra Václava Chaloupka Méďové. Matěje a Kubu lze pozorovat podél celého výběhu nebo ze střechy medvědince, která je vyhlídkovou terasou.

Druhý výlet za chlupáči míří na hrad Točník, který je do konce května otevřený od desti do osmnácti hodin, sousední Žebrák pak mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Na Točníku se mohou návštěvníci těšit i na pár medvědů hnědých, Agátu a Martina, rovněž známé z televizních příběhů režiséra Václava Chaloupka Méďové na cestách.

Zdroj: Deník

Hrady jsou od sebe vzdálené jen pár set metrů, proto je lze navštívit během jednoho výletu a dokonce si koupit zvýhodněnou vstupenku do obou míst. Medvědy z Točníku si prohlédněte ve fotogalerii na snímcích pořízených před třemi lety.

Další víkendové pozvánky

Expozice umělecké litiny

KDY: 23. května 9.00

KDE: Muzeum Komárov

ZA KOLIK: 30 Kč, důchodci 20, děti 10 Kč



Muzeum je otevřeno každou sobotu mezi devátou hodinou a polednem, sídlí v prostorách pošty na náměstí Otty z Losu. Má dlouhou historii. která se začala psát už v roce 1829. V současné době je tam umístěna expozice umělecké litiny, která se dělí na několik částí: drobná dekorativní a užitková litina, monumentální litinová plastika, funerální litina, pamětní desky, medailony a medaile, plakety a reliéfy a stavební, interiérová a zahradní litina.

Kostel ve svatém Janu pod Skalou

KDY: 23. a 24. května 10:00

KDE: Svatý Jan pod Skalou



Ve Svatém Janu pod Skalou už začala sezona Kostela Sv. Jana Křtitele s jeskyní sv. Ivana. Místní muzeum pak bude následovat až 30. května hodinu po poledni. V poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele je místem posledního odpočinku chorvatského poustevníka Ivana, kterému se v desátém století pod svatojanskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Vchod do poustevníkovy jeskyně je v kostele postaveném C. Luragem v polovině sedmnáctého století. Kostel je otevřen o víkendech od 10 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin.

Orbis Pictus pohledem Václava Sokola

KDY: 22. - 24. května

KDE: Muzeum Českého krasu Beroun

ZA KOLIK: 40, pro děti 20 Kč



Až do posledního srpnového dne pokračuje výstava Komenského Orbis Pictus pohledem Václava Sokola. Expozice představuje přelomovou učebnici jednoho z největších českých pedagogů v novém výtvarném ztvárnění jako připomínku tří set padesáti let od jeho smrti. Otevřeno je od úterý do soboty mezi devátou hodinou a polednem a od 12:45 do 17 hodin, v neděli až od deseti hodin.

Výstava vzpomíná na Bitvu na Bílé hoře

KDY: 23. a 24. května 9:00

KDE: Muzeum Hořovicka Starý zámek Hořovice

ZA KOLIK: 30, pro děti 20 korun



V květnu je otevřeno pouze o víkendech, kdy tam mohou návštěvníci zavítat mezi devátou hodinou a polednem a po třicetiminutové přestávce až do sedmnácté hodiny. Od června je pak otevřeno ve stejném čase denně. Novinkou je tematická komorní výstava zbraní k výročí českého stavovského povstání a bitvy na Bílé hoře, připravená členy šermířské skupiny Harcíři z Rokycan, která zahrnuje repliky chladných i palných zbraní ze sedmnáctého století.

Promítání v kině Liteň

KDY: 23. května, 17:30 a 20:00

KDE: Kino Liteň

ZA KOLIK: 120 Kč



Místní kino, které opět zahájilo svůj provoz před týdnem, nabídne divákům dva filmy. Od 17:30 hodin jsou vítání romantici, protože se promítá americký snímek Emma, natočený podle literární předlohy Jane Austenové. Od 20:00 hodin následuje český film Afrikou na pionýru, který dokumentuje dobrodružnou cestu napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. Na obě představení zaplatí diváci za vstupenku 120 korun.