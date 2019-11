Světýlkové bludiště

KDY: 23. listopadu 16:30

KDE: Dům dětí a mládeže Beroun

ZA KOLIK: 20 Kč

Bloudění se šťastným koncem čeká malé návštěvníky berounského domu dětí a mládeže v listopadovém podvečeru. Odvážné děti se tam vydají na tajuplnou cestu zářícím bludištěm plným světýlek, během které bude jejich úkolem vyluštění záhadné zprávy. Těšit se mohou na příjemnou předvánoční atmosféru a malá dáreček, který je podle pořadatelů bude provázet celým adventním časem. Světýlkové bludiště bude pokračovat do 18:30 hodin. Vstupenka stojí dvacet korun.

Vězeň na druhé avenue

KDY: 23. listopadu 19:30

KDE: Společenský dům Hořovice



Vtipná komedie Neila Simona Vězeň na druhé avenue čeká diváky ve Společenském domě v Hořovicích. V hlavních rolích se v režii Vladimíra Strniska představí Simona Stašová, Kamil Halbich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, Jelena Juklová, Magra Weigertová a Vasil Fridrich. Slavná americká hra pojednává o tom, jaké to je, když se vymkne z rukou skutečně všechno. Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději řádí… A do toho pořádná dávka humoru, ironie a sarkasmu.

O křišťálovém srdci

KDY: 24. listopadu 15:00

KDE: Společenský dům Zdice

Pohádkové odpoledne čeká návštěvníky zdického společenského domu poslední listopadovou neděli, kdy tam zavítá pražský soubor CziDivadlo. Zahraje pohádku O křišťálovém srdci, plnou veselých situací, převleků a písniček, která nabídne malým divákům i poučení. Příběh hledá odpovědi na otázky, zda je bohatství zárukou štěstí, jak se postavit lži nebo jakou cenu má pro člověka láska a dobro. Hrají Pavla Drtinová, Zuzana Horová a Hana Czivišová, lesního mužíčka namluvil Otakar Brousek. Představení je určeno dětem od tří do dvanácti let věku.

Mikulášské odpoledne

KDY: 24. listopadu 15:00

KDE: Sokolovna Králův Dvůr



Mikuláš se bude v Králově Dvoře slavit v předstihu. Mikulášské odpoledne v místní sokolovně nabídne dětem hry s vánoční tématikou, mikulášskou nadílku, bublinkovou show i nejrůznější kouzla. Programem je provedou dva hodní čerti, čerti Karel a Míša.

Hrabě Monte Carlo

KDY: 24. listopadu 19:00

KDE: Klub Labe Hořovice



Soubor ochotnického divadla Máj 21Chaloupky nabídne divákům představení Hrabě Monte Carlo, romantickou komedii provoněnou létem a elektrizující atmosférou města hazardu. Na jevišti právě začíná léto začíná a Monte Carlo se probouzí k životu. Míří tam lidé z celého světa, aby pokoušeli štěstí a roztočili své peníze. Ovšem i město neřesti má svou odvrácenou tvář, malé zapadlé náměstíčko s nenápadnou kavárnou, jejíž majitelka zapříčiní, že na jinak nudném předměstí bude mnohem více ruchu a napětí než ve všech kasinech.