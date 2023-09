/FOTO, VIDEO/ Ani se začínajícím podzimem nabídka kulturních, společenských i sportovních akcí na Berounsku a dalších místech ve středních Čechách neslábne. Tentokrát se můžete bavit na koncertech, slavnostech, pohádkových představeních, ale třeba i na běžeckých závodech, festivalu vína, jablkobraní nebo šermířském turnaji. Stačí si vybrat.

Na hradě Křivoklát se uskutečnilo 25. Křivoklání. | Foto: Josef Rod

BEROUNSKO

Volmanův Žebrák



Kdy: sobota 30. září od 9.30

Kde: Žebrák

Za kolik: neuvedeno



Celodenní akce města k uctění památky rodiny Volmanů. Bohatý doprovodný program, sport, hudba, muzejní výstava, beseda, komentovaná procházka, křest knihy, pozorování slunce a noční oblohy hvězdářským dalekohledem.

Srdcem Českého krasu

Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: Srbsko, sraz u železniční stanice

Za kolik: 60 korun/plné, 40 korun/snížené, 120 korun/rodinné

Komentovaná geologická túra ve stopách významného vědce Vojena Ložka. Účastníky naučí číst z krajiny nejmladší geologickou minulost Berounska a přiblíží, jaké přírodní procesy ovlivnily dnešní podobu Českého krasu. Trasa dlouhá 15 km vede ze Srbska přes Hostim, Svatý Jan pod Skalou a Solvayovy lomy zpátky do Srbska. Terén je kopcovitý s náročnějšími úseky turistických tras.

Party ve stylu Tlapkové patroly



Kdy: sobota 30. září od 15.00

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: 200 korun



V sobotním odpoledni si děti mohou užít veselou party ve stylu oblíbené Tlapkové patroly.

Podívejte se: Karlštejnské vinobraní pozdravil i císař Karel IV. s družinou

Bylinkářská vycházka

Kdy: neděle 1. října od 10.15

Kde: Tetín, sraz na zastávce na návsi

Za kolik: 150 korun

Vycházka s bylinkářkou a lékárnicí PharmDr. Dagmar Váňovou bude zaměřena na podzimní byliny a plody. Trasa povede přes tetínské vyhlídky na bájný vrch Damil.

Premiéra: Kutloch



Kdy: sobota 30. září od 19.00

Kde: Zdice, společenský dům

Za kolik: 150 korun



Premiéra černé komedie Kutloch v podání zdických ochotníků. Přístupné od 15 let věku.

Štístko a Poupěnka: Velká Oslava



Kdy: neděle 1. října od 10.00

Kde: Beroun, sál na Wagnerově náměstí

Za kolik: 350 korun

Hudební a taneční představení pro děti se Štístkem a Poupěnkou, na závěrečné diskotéce zazní hity jako Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny nebo Tanči tanči.

KLADENSKO

Po stopách dřevěných zvoniček



Kdy: sobota 30. září od 7.30

Kde: Slaný, start u bývalého kina v ulici E. Beneše

Za kolik: startovné 50 korun, děti zdarma, členové Klubu českých turistů 40 korun



Start od 7.30 do 10.00 hodin, sportovní pochod s trasami pro pěší dlouhými 11, 20 a 22 kilometrů, pro cyklisty 50 kilometrů. Koná se za každého počasí.

Koncert Lucie revival



Kdy: sobota 30. září od 19.30

Kde: Buštěhrad, zámecký park

Za kolik: 300 korun

Známé hity skupiny Lucie v podání revivalové kapely založené před osmnácti lety pěticí muzikantů.

Zdroj: Youtube

MĚLNICKO

O cenu města Neratovic



Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: Neratovice, společenský dům

Za kolik: od 150 korun



Podzimní část 24. ročníku soutěží ve sportovních tancích dětí, juniorů a seniorů. Pořádá TK All 4 Dance ve spolupráci se Společenským domem a městem.

Pohádkové představení Sněhová královna



Kdy: neděle 1. října od 15.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 120 korun

Divadelní představení pro děti, poetické a komediální na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena. Známý příběh o Kajovi a Gerdě, jak ho vidí uklízečky Růža, Máňa a Jiřina. Hraje soubor divadla Maléhry.

PŘÍBRAMSKO

Běh města Příbrami



Kdy: sobota 30. září od 8.00

Kde: Příbram, areál Nového rybníka

Za kolik: startovné dospělí na místě 300 korun, štafety 600 korun, zdarma děti a studentské i rodinné štafety



Brdský běžecký pohár - Běh města Příbrami. Prezence děti od 8.00 do 10.30 hodin, dospělí od 10.30 do 11.00 hodin. Start žákovské kategorie 9.00 hodin, start hlavního závodu na 10 km, individuální a štafety v 11.30 hodin.

Den architektury



Kdy: neděle 1. října od 10.00

Kde: Březnice, kulturní dům

Za kolik: zdarma

Den architektury, volně přístupný kulturní dům s možností prohlídky s průvodcem od 10.00 do 12:00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Promítání odborných filmů a dokumentů, od 18.00 Moderní Dánsko Arneho Jakobsena a od 19.00 belgický film o komunitním bydlení Sestavený život.

Podívejte se: Na výlov Sadoňského rybníka dorazily do Rožmitálu stovky lidí

RAKOVNICKO

Křivoklání na hradě



Kdy: sobota 30. září a neděle 1. října od 10.00

Kde: Křivoklát, hrad

Za kolik: 250 korun/dospělý, zdarma/dítě do 6 let, 150 korun/dítě do 15 let



Turnaj rytířů Valhally, průvod vedený bájnými Valkýrami, šermíři ze skupin Merlet a Maledictus, Johana Spáčilová a filmoví koně, sokolník, silová akrobacie, chůdař, filmová stezka rytíře Merletíka, tržiště, dílničky.

Zdroj: Youtube

Rakovnický festival vína

Kdy: sobota 30. září od 13.00

Kde: Rakovník, Husovo náměstí

Za kolik: vstup zdarma, degustační sklenice 100 korun

Prezentace českých a moravských vinařství, degustace vín, kulturní program, fotokoutek, cimbálovka.

BENEŠOVSKO

Hrátky s voskem



Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: Hulice, Včelí svět

Za kolik: 100 korun



Budete si moci z včelího vosku vyrobit svíčku, dekoraci či obrázek podle své fantazie. Akce je určena pro malé i velké. Lze navštívit i interaktivní expozici ze života včelstva i medový obchůdek.

Vinný košt

Kdy: sobota 30. září od 11 do 21 hodin

Kde: Benešov, Masarykovo náměstí

Za kolik: volné vstupné

Navštivte slavnost spojenou s vínem, kde najdete food zónu, ale i program pro děti a hudební program po celý den.

KOLÍNSKO

Podzim na vsi



Kdy: sobota 30. září od 10 do 17 hodin

Kde: Kouřim, muzeum lidových staveb

Za kolik: 200 korun, 90 korun/snížené, 490 korun/rodinné



Navštivte národopisný pořad pro celou rodinu o všedním životě venkově a o lidových obyčejích na podzim. Těšit se můžete na pečení brambor, mlácení obilí, rukodělné dílny i kameníka a kováře v akci.

Kája Bambuláček – Bambulková párty

Kdy: neděle 1. října od 15.00

Kde: Kolín, městský společenský dům

Za kolik: 350 - 550 korun

Na nedělní odpoledne je připraveno vystoupení kamarádské culíkaté holky Káji a Bambuláčka, malého zlobivého kluka s modrou bambulí. Bambulková párty pro děti bude plná světel, barev, tance a zábavy.

KUTNOHORSKO

Oživená zámecká kuchyně



Kdy: sobota 30. září a neděle 1. října od 9.00

Kde: Žleby, zámek

Za kolik: 220 korun/ základní, 180, 70 korun/snížené vstupné



První prohlídkový okruh zámku bude obohacen o návštěvu plně zprovozněné a provoněné zámecké kuchyně. Budou na vás čekat kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech.

Svatováclavské slavnosti

Kdy: sobota 30. září od 13.00

Kde: Kutná Hora, Palackého náměstí

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na 30. ročník akce pro dospělé i děti. Pro návštěvníky je připravena živá hudba, řemeslné trhy i ochutnávka vín. Vystoupí mimo jiné Divadélko Kůzle, Vlasta Horváth nebo Luboš Pospíšil & 5P.

Zdroj: Youtube

MLADOBOLESLAVSKO

Jablkobraní a moštování



Kdy: sobota 30. září od 14.00

Kde: Sychrov u Mnichova Hradiště

Za kolik: doporučené dobrovolné vstupné 100 korun, které je určeno na obnovu sadu



Bude připraveno moštování, povidlování, spanilé jízdy traktorem i výtvarné dílny a procházky sadem pro děti. Čeká na vás i ukázka airsoftových zbraní a střílení do terče.

Noční strašidelný les

Kdy: sobota 30. září od 15.00

Kde: Mladá Boleslav, lesopark Štěpánka

Za kolik: 120 korun dospělí a děti od 4 let

Přijďte si se svými dětmi projít trasu, která bude za šera nasvícena a na které potkáte minimálně deset živých strašidel.

NYMBURSKO

Zábavné dopoledne pod hradbami



Kdy: sobota 30. září od 9.30

Kde: Poděbrady, nábřeží pod zámeckou zahradou

Za kolik: zdarma



V rámci oslav 800 let od první písemné zmínky o Poděbradech je připraveno zábavné dopoledne pro děti. Na ty čekají soutěže a ukázky požární techniky.

Skákací hrady

Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: Nymburk, sokolovna

Za kolik: 150 korun/ dítě, 50 korun/ dospělý

Přijďte s dětmi aktivně prožít sobotní den. Na děti čeká občerstvení a hudba.