/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Za zábavou můžete ve středních Čechách vyrazit na desítky míst. Deník vám nabízí tipy na koncerty a festivaly pod širým nebem, ale i na dožínkové a pivní slavnosti, westernovou show, sprejování na legální graffiti ploše nebo soutěžní dobrodružství, která vás přenese do filmu Ať žijí duchové!

Mezi festivaly, které se odehrají o tomto víkendu, patří i Rock of Sadská. | Foto: Deník/Michal Bílek

BEROUNSKO

Od renesance k Beatles



Kdy: pátek 18. srpna od 19.00

Kde: Beroun, geopark Barrandien

Za kolik: neuvedeno



Žesťový soubor města Plzně hraje nejen skladby mistrů klasické hudby, ale také populární dixielandy či filmovou hudbu.

Jak se dělá šoubyznys

Kdy: pátek 18. srpna od 18.00

Kde: Hostomice, letní scéna

Za kolik: 500 korun

Zábavná show Petra Jablonského a Nikol Votrubové. Součástí programu bude také autogramiáda.

Den s geologem



Kdy: sobota 19. srpna od 9.30

Kde: Beroun, muzeum Českého krasu

Za kolik: 80 korun



Staňte se na den geologem. Vyrýžujte si pravé české granátky, najděte si zkamenělinu, vyklepněte si krystal a vyrobte obtisk trilobita. Společně s muzejním geologem si vyzkoušíte lákavé aktivity, prohlédnete si zajímavé kameny a nejen z animací poznáte pradávná moře i sopky našeho kraje. Vstup ze Slapské ulice, za budovou muzea.

Elton John revival a ABBA revival

Kdy: sobota 19. srpna od 18.00

Kde: Hořovice, starý zámek

Za kolik: 250 korun

Dva koncerty na zámeckém nádvoří, kde návštěvníky čeká popový revivalový večer plný známých hitů.

Skutečný festival chutí



Kdy: neděle 20. srpna od 11.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



Food & culture festival, jídlo, pití, hudba, krása, dobročinnost, soutěže a zábava pro děti.

Berounská šestka

Kdy: neděle 20. srpna

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: neuvedeno

Malá dechová hudba s kapelníkem Vladimírem Mužíkem.

BENEŠOVSKO

Naplno Fest Benešov



Kdy: sobota 19. srpna od 13.30

Kde: Konopiště, přírodní amfiteátr

Za kolik: 390 korun



Síť festivalů Naplno Fest zavítá i do Benešova. Můžete se těšit na nejlepší interprety české a slovenské scény, doprovodný program, soutěže, gastro zónu, drinky a vodní dýmky. Vystoupí Mikolas Josef, Ewa Farna, Sima, Marpo, Kali, Lunetic, Raego.

Zdroj: Youtube

Memoriál generála G.A.Custera

Kdy: sobota 19. srpna od 8.00

Kde: Všetice

Za kolik: dobrovolné

Přijďte se pozdravit s velitelem 7. kavalérie generála George Amstronga Custera – hercem Václavem Vydrou a s přibližně stovkou uniformovaných jezdců v rámci devatenáctého letního tažení. Můžete navštívit vojenské ležení či indiánský tábor, zhlédnout westernovou show, čekají na vás i kreativní dílny či jízda na koních.

KLADENSKO

Open air festival Valník



Kdy: pátek 18. srpna od 10.00 a sobota 19. srpna

Kde: Slaný, letní kino

Za kolik: 899 korun



V pátek: Falešný obvinění, Vosolit, RV-4, P.U.M, VHS, Sex Deviants, Censorshit, Covers for Lovers, Dilema in Cinema, D eratizéři, Totální nasazení, Smola a Hrušky, Vypsaná fixa, SPS a N.V.Ú. Sobota: V.V.Ú., Chlat v potpaží, Destrosself, M3ta, Hejtman, Schodiště, Doctor P.P.. Ivan Mládek&Banjo band, E!E, Projekt Parebelum, Krucipüsk, Nežfaleš, Vision Days, The Fialky a Volant.

Zdroj: Youtube

Letní country zábava

Kdy: sobota 19. srpna od 20.00

Kde: Šlapanice, hřiště

Za kolik: 100 korun

Letní country zábava pod širým nebem, tanečníkům hraje kapela Starý šediví psi.

KOLÍNSKO

Hudební festival Brod 1995



Kdy: sobota 19. srpna od 12.00

Kde: Český Brod, areál Na Kutilce (bývalé koupaliště)

Za kolik: 950 korun, junioři (11 až 17 let) 600 korun, děti do 10 let a senioři nad 70 let zdarma



Festival Brod 1995 vám nabídne skutečné hvězdy, a to britské Dub Pistols i známá jména české a slovenské scény, například Horkýže Slíže, Olympic, Kapitán Demo, Poletíme?, Thom Artway, We Are Domi, Lety mimo nebo Fast Food Orchestra.

Dožínky ve skanzenu v Kouřimi

Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: Kouřim, muzeum lidových staveb

Za kolik: dospělí 110 korun, děti, studenti a senioři 50 korun

Navštivte kouřimský skanzen a zažijte slavnosti po ukončení žní. Čeká vás dožínkový průvod skanzenem, příprava a pečení chlebánků a buchet, ukázka práce bednářů i ruční sečení obilí a vázání snopů.

KUTNOHORSKO

Chinaski Open Air Léto ´23



Kdy: sobota 19. srpna od 18.00

Kde: Kutná Hora, Breüerovy sady

Za kolik: dospělí 600 korun, děti do 12 let 150 korun



Česká popová skupina Chinaski zahraje pod širým nebem. Jako předkapela vystoupí Martyho Banda.

Dožínky a pivní slavnosti

Kdy: sobota 19. srpna od 9.00

Kde: Čáslav, Muzeum zemědělské techniky

Za kolik: 150 korun, snížené/100 korun

Navštivte druhý ročník akce, kde vás čeká slavnostní dožínkový průvod, ochutnávka produktů lokálních pivovarů a historické zemědělské stroje v chodu. Letošní ročník je navíc spojen s akcí Sraz veteránů Veteran Car Club Kolín.

MĚLNICKO

Mexické odpoledne v zahradě



Kdy: pátek 18. srpna od 16.30

Kde: Kralupy, zahrada kulturního domu Vltava

Za kolik: 160 korun/dospělí, 85 korun/děti



Zahrada za Vltavou se změní v mexickou haciendu, elektrický býk, na kterém trénují rodeoví jezdci, dílničky, kde si zájemci vyrobí sombrero, kastaněty a další věci, mexické dobroty, od 19.30 koncert Mariachi Azteca de Praga, první originální mexické kapely mariachi v Praze.

Country Lhotka

Kdy: sobota 19. srpna od 16.00

Kde: Lhotka u Mělníka, hřiště

Za kolik: 200 korun, děti do 130 cm zdarma

Populární country festival, od 16.00 Poutníci, od 18.00 Madalen, od 20.00 Jablkoň a na závěr od 22.00 Devítka.

MLADOBOLESLAVSKO

Koncert kapel Pacifik a Knezaplacení



Kdy: sobota 19. srpna od 19.00 hodin

Kde: Michalovice, letní scéna na zřícenině hradu

Za kolik: 320 korun



Přijďte se zaposlouchat do stálice české folkové a country scény, kapely Pacifik. Jejich melodie zazní v prostorách zříceniny gotického hradu.

Cirk La Putyka Boom vol. 2

Kdy: sobota 19. srpna od 18.00 hodin

Kde: Bělá pod Bezdězem, zámek

Za kolik: 500 korun

Na jevišti spatříte umělce z Cirku La Putyka a kyjevské cirkusové a divadelní akademie. Těšit se můžete na párovou akrobacii, cyr wheel, šály, kruhy, čínskou tyč, žonglování, klauny, break dance, street dance i současný tanec. Vše doprovodí živá elektronická hudba.

NYMBURSKO

Hudební festival Rock of Sadská



Kdy: pátek 18. srpna a sobota 19. srpna

Kde: Sadská, Jezero

Za kolik: 1200 korun, dítě do 120 cm v doprovodu dospělého zdarma



Navštivte oblíbený rockový festival, v rámci kterého vystoupí mimo jiné kapely Arakain, Tublatanka, Traktor, Harlej, Doga, Forrest Jump. Krucipüsk, Vilém Čok nebo Turbo.

Zdroj: Youtube

Město = Galerie Poděbrady

Kdy: od středy 16. srpna do neděle 20. srpna

Kde: Poděbrady

Za kolik: zdarma

Art festival Město = Galerie zavítal i do Poděbrad. Máte možnost vidět, jak vznikají velkoplošné malby, jejichž podoba je dopředu naplánována. Spatříte při práci umělce nejen z Česka a Slovenska.

PŘÍBRAMSKO

Graffiti Jam



Kdy: sobota 19. srpna od 15.00

Kde: Příbram, vlaková zastávka Sídliště

Za kolik: zdarma



Legální graffiti plocha na vlakové zastávce Zdaboř sídliště. Sprejuješ, chceš sprejovat nebo se dívat, jak sprejuje někdo, kdo to opravdu umí? Workshop, spreje k zapůjčení, Dj's.

Sedlčanský pouťový mejdan

Kdy: pátek 18. srpna od 20.00 a sobota 19. srpna od 18.00

Kde: Sedlčany, sportovní areál Luční

Za kolik: neuvedeno

V pátek se představí Pavel Cejnar, Atmo Music a Sláva Bloch, v sobotu hrají Čejka Band, Oliver Kolka, Kaktus Verde, Matyas a Rocktom.

RAKOVNICKO

Po stopách rytíře Brtníka



Kdy: sobota 19. srpna od 12.30

Kde: Krakov, start ve sportovním areálu

Za kolik: 50 korun



Zábavná soutěž pro děti ve stylu filmu Ať žijí duchové! Cesta vede lesy a loukami na hrad Krakovec, dvoučlenná družstva čekají úkoly i setkání se skřítky, rytířem a možná i Leontýnkou. V cíli i skákací hrad, ukázka aikido, malování na obličej. Počet míst omezen, přihlášky předem.

Slepice jam

Kdy: sobota 19. srpna od 15.00

Kde: Rakovník, na náměstí u kavárny U Zlaté slepice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Rockové a punkové odpoledne, zahrají kapely Mentol, Destroy, Rock Slaves, legendární E!E a 2ND. Poslední kapela ukončí svou produkci úderem půlnoci.