KDY: denně 8:00

KDE: Koněpruské jeskyně

ZA KOLIK: 150 Kč

Unikátní nejsou jen výzdobou, jejichž zvláštností jsou takzvané koněpruské chalcedonové růžice, ale například i penězokazeckou dílnou nebo archeologickými a paleontologickými nálezy. Prohlídka s průvodcem trvá šedesát minut. Vstupenka stojí 150 korun, pro děti od tří let 70 korun a senioři od pětašedesáti let nebo studenti za ni zaplatí 110 korun. Až do konce června je otevřeno denně mezi osmou a šestnáctou hodinou.