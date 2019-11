KDY: 16. a 17. listopadu

KDE: Zimní stadion Hořovice

ZA KOLIK: dospělí 40, děti 10 - 20 korun

V sobotu se koná veřejné bruslení 6:00 až 7:30 a 12:30 až 16:30 hodin, v neděli pak 6:30 až 8:00, 12:45 až 14:00 hodin. Za vstupné platí dospělí 40 korun, děti do 7 let věku a doprovod bez bruslí desetikorunu, děti do 18 let, důchodci a držitelé ZTP dvacetikorunu. Stadion nabízí i možnost půjčit si brusle, dětské, dámské i pánské brusle všech velikostí, a to v časech veřejného bruslení.