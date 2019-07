18. obecní slavnost Hýskova

V pátek 5. července se v Hýskově od 13:30 uskuteční slavnost. I letos se návštěvníci mohou těšit na pestrý doprovodný program. Nebude chybět motoshow, barmanská show, balónková show či vystoupení různých hudebníků. V rámci programu zazpívá například hořovická kapela La Fanka či Olympic revival. Pro děti bude připraveno malování na obličej či bubble show s workshopem. O půlnoci akci zakončí ohňostroj, po něm bude následovat volná zábava. Vstupné je 120 korun za dospělého, 60 korun zaplatí děti do 15 let a děti do 100 cm mají vstupné zdarma.