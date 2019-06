Akce berounského muzea pro děti

Beroun – Muzeum Českého krasu v Berouně pořádá akci pro děti s názvem Hrátky za muzejními vrátky. Muzeum si pro děti připravilo několik zábavných atrakcí, které prověří jejich různé dovednosti. Děti se naučí tvořit výrobky z pletení, provázků či papíru nebo jejich zručnost vyzkouší střelba na kance, medvěda a rytíře. Akce proběhne v Geoparku Barrandien od 9 hodin ráno a potrvá (s výjimkou polední pauzy od 12 do 13) až do 16 hodin. Do parku se dostanete ze Slapské ulice.