Nejstarší dechovka z jižních Čech dnes zavítá do Neumětel. Tímto titulem se honosí dechovka Babouci, která se svým kapelníkem Petrem Shýbalem vystoupí v místním kulturním domě U Horymíra. Pokud jste příznivci této hudby, neváhejte a vyrazte do Neumětel. Bacouci dýchnou poprvé do svých nástrojů v 18 hodin. Cena za lístek byla vyčíslena na 220 korun.