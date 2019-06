Burza dětského a dámského oblečení ve Slunečnici

Rodinné centrum Slunečnice v Berouně uspořádá ve svých prostorech o tomto víkendu burzu dětského a dámského oblečení, bot a sportovních potřeb. Rodiče tak mohou udat například oblečení, ze kterého jejich děti již vyrostly.

Příjem věcí potrvá v pátek 19. října od 16 do 19 hodin. Samotný prodej bude probíhat v sobotu od 8.30 do 12 hodin. K výdeji neprodaných věcí dojde v neděli od 10 do 11.30 hodin.

Slunečnici naleznete v Komunitním centru v Bezručově ulici.