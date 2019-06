Dětský den letos probíhá na třech místech v Hořovicích

Na dnešní odpoledne se plánuje tradiční dětský den v Hořovicích, ovšem letos se bude odehrávat hned na třech místech zároveň. Dětský den pořádají středisko volného času Domeček Hořovice a doména Žijuhrou.cz na Palackého náměstí, kde bude probíhat od 12 do 18:30 benefiční část aktivit, jejíž výtěžek poputuje nedávno ovdovělé matce tří dětí. Chybět nebude skákací hrad, dětské dílničky, soutěže pro dospělé i pro děti, ukázka první pomoci a od 18 hodin Tabata. V lesoparku Dražovka pak bude od 13 do 15:30 pohádkový les, na který děti zaplatí vstupné 30 a dospělí 50 korun. A od 17 do 18:30 se budou na zahradě v areálu Domečku opékat špekáčky.