Divadelní představení Můžem i mužem hrají v Hořovicích

Na hořovické jeviště zamířilo zajímavé představení. Společné autorská hra čtyř hereček, které měly potřebu být spolu a něco vytvořit, vychází z cíle pobavit diváka a dovolit mu prožít příjemný večer. Přesně to by dnes měli zažít jedinci, kteří se rozhodnou vyrazit do Společenského domu Hořovice, kde se od půl osmé toto představení odehraje. Během večera tak na jevišti uvidí Kateřinu Kairu Hrachovcovou, Dagmar Zázvůrkovou, Vandu Hybnerovou a Jitku Sedláčkovou. Cena za lístek vyjde na 320 korun.