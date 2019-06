Na rodinný výlet s dětmi zamiřte do zooparku Zvířátkov v Olešné. Tato malá zoo pořádá od pátku do neděle vždy od 14 a do 17 hodin komentované prohlídky, díky kterým se můžete dostat ještě blíže ke zvířatům a některé si návštěvníci můžou i pohladit. Na tyto prohlídky se doporučuje objednat přes email. Cena komentované prohlídky je 100 korun. Zvířátkov můžete navštívit každý den od 11 do 17 hodin.