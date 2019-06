Hip hop party pod širým nebem

Králův Dvůr – Pokud máte rádi moderní hudební žánry, jako je hip hop nebo R&B, přijďte dnes večer do zámku Králův Dvůr. Uskuteční se tu první ročník akce pod širým nebem Night on the Castle. Akce začne v 18 hodin hip hopovým hudebním přednesem DJ Nestera. Dále zde vystoupí třeba DJ Teddy, Djane Brownie a další. Akci bude provázet ohňostroj a ohňová show. Těšit se můžete také na moderované soutěže a občerstvení přímo z grilu. Akce potrvá do 2 hodin ráno. (sva)