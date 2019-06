Holandský dům přibližuje události roku 1918

Zajímalo vás někdy, jak to mohlo vypadat v českých zemích během roku 1918, kdy začínalo období první republiky, vznikala první československá ústava a v lidech plál plamen pyšného vlastenectví?

Všechny podstatné události mezi květnem a prosincem roku 1918 dokumentuje výstava fotografií v Holandském domě. Expozice rovněž přibližuje osobnosti hlavních fotografů tohoto období, jimiž byli Otto Dítě a bratři Rudolf a Jaroslav z firmy Bruner-Dvořák.

Fotografie jsou zapůjčeny ze sbírky Pavla Scheuflera. Výstavu můžete navštívit do 16. listopadu od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstup zdarma.