Kino: Mikuláš s nadílkou a film Anděl Páně 2

Mikuláš se dá slavit různými způsoby. Někomu vyhovuje, když ho navštíví v bezpečí domova, někdo má raději netradiční formu a klidně si za ním někam zajede.

Ti, co mají rádi netradiční oslavu Mikuláše, mohou dnes v 17 hodin zajít do berounského kina a zhlédnout legendární pohádku Anděl Páně 2, která již za krátkou dobu své existence vstoupila do síně slávy české kinematografie.

A kromě hezkého filmu se pravděpodobně děti dočkají i Mikuláše s nadílkou. Vstupné: 50 korun.