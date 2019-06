Klub Labe slaví 20 let parádním koncertem

Laco Deczi, trumpetista, skladatel a jeden z nejznámějších Jazzových interpretů s československými kořeny vystoupí v pátek 5. října večer v hořovickém klubu Labe. Původem slovenský interpret emigroval z Československa v roce 1985 a své útočiště nakonec nalezl v New Yorku, kde se stává frontmanem kapely Celula New York, tu ostatně přivezl do Labe s sebou. Do jazzových rytmů se posluchači poprvé ponoří ve 20 hodin.