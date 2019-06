Jak to odpadá, když vyrazíte s manželkou do přírody a klidnou dovolenou vám naruší její sestra se dozvíte ve čtvrtek 25. října od 19 hodin v Kulturním domě Plzeňka v Berouně v pokračování komedie Sex pro pokročilé nesoucí tentokrát název Vzhůru do divočiny.

V rolích se představí Karel Roden, Jana Krausová a Kristýna Nováková. Vstupenky koupíte v městském kulturním centru.