Koupaliště Beroun otevírá

Beroun – Pokud to jen trochu počasí dovolí, můžete se zajít vykoupat do venkovního koupaliště v ulici Karla Čapka v Berouně. Bazén je uzpůsobený jak pro kondiční plavání, tak i pro různé vodní hrátky. Pro nejmenší a neplavce je k dispozici i brouzdaliště. Výhodou je blízká restaurace s venkovní zahrádkou. Za celý den koupání zaplatí dospělí 60 korun a děti podle věku od 5 do 45 korun. K dispozici jsou i uzamykatelné skříňky. Otevírací doba je každý den od 11 do 20 hodin.