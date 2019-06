Na koupaliště nebo do přírody?

Berounsko – Pokud to jen trochu počasí dovolí, jako že by mělo, o víkendu bude zase chuť svlažit svá těla na koupalištích a rybnících. Na městské koupaliště můžete vyrazit do Zdic, koupaliště nabízí kvalitní vodu a spoustu vodních atrakcí, otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin a za celý den dospělí zaplatí 95 korun. Pokud ovšem preferujete koupání v přírodě, doporučuji Záskalskou vodní nádrž u Chaloupek. Výhoda je, že nic neplatíte a vykoupat se můžete jít kdykoliv.