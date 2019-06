Na koupaliště nebo do přírody?

Berounsko – Pokud to počasí dovolí, léto je plné chuti svlažit svá těla na koupalištích a v rybnících. Každý má ovšem radši něco jiného a ne každý preferuje koupaliště. V rybnících je zase voda často v horším stavu a plavec není jediným obyvatelem vody. Pokud máte radši koupaliště, pak navštivte městské koupaliště ve Zdicích. To nabízí kvalitní vodu a spoustu vodních atrakcí, otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin a za celý den dospělí zaplatí 95 korun. Pokud ovšem preferujete koupání v přírodě, zajeďte si na Záskalskou vodní nádrž u Chaloupek. Výhoda je, že nic neplatíte a vykoupat se můžete jít prakticky kdykoliv.