Na Krakovci se uskuteční tradiční Husovy slavnosti

Tradiční Husovy slavnosti začínají ve čtvrtek odpoledne úvodním slovem, zapálením hranice a kulturním programem. V prostranství zvaném Pod políčkem bude následující den věnován dětem, a to od 10 do 14 hodin. Budou se zde střídat tři divadelní soubory s pohádkami. V sobotu odpoledne se koná bohoslužba, pohádka na hradě a večer v místní hospodě celou akci zakončí zábava s hudbou. Na Krakovci se můžete zároveň podívat na unikátní sochu Jana Husa. Ta je umístěna ve svahu za hradem a zobrazuje Jana Husa, jak hledí do nedalekého údolí Šípského potoka.