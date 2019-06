Navštivte galerii ve Všeradicích

Všeradice – Máte možnost navštívit galerii spisovatelky Magdaleny Dobromily Rettigové, která se ve Všeradicích narodila. Interaktivní výstavu o životě a díle ženy, která se proslavila především svou Domácí kuchařkou, můžete zhlédnout v prvním patře bývalé sýpky v areálu Zámeckého dvora Všeradice. Galerie je přes léto přístupná ve všední dny s výjimkou pondělí od 10 do 16 hodin a o víkendu od 11 do 17 hodin. Vstupné do galerie pro dospělé činí 45 a pro děti 25 korun. (sva)