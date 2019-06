Navštivte Geopark Barrandien Beroun

Beroun – Pokud plánujete navštívit Muzeum Českého krasu, zavítejte i do přidruženého Geoparku Barrandien. Pro vaše ratolesti jsou zde ve středu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin připraveny Hrátky za muzejními vrátky. Děti se mohou účastnit her, jako je třeba střelba na kance, medvěda a rytíře. Čekají na ně i úkoly, které jsou zaměřené především na zručnost. Návštěvu geoparku můžete spojit s prohlídkou místní expozice, která vám představí geologické úkazy okolí regionu. (sva)