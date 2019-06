Navštivte historickou bránu

Beroun – Ve středu můžete navštívit expozici Muzea Českého krasu v prostorách Plzeňské brány. V prvním patře se dozvíte více o historii této památky. V horním patře je pak vystaveno celkem šest fotokopií historických privilegií města Beroun. Návštěvníci mohou také zhlédnout soupisy berounských obyvatel z různých časových období. Z ochozu brány si můžete prohlédnout celé město i jeho okolí. Dnes se do Plzeňské brány můžete podívat od 9 do 13 hodin. Ostatní dny kromě soboty, kdy je otevřeno od 9 do 17 hodin, po domluvě v Muzeu Českého krasu na Husově náměstí. Vstupné je 20 korun.