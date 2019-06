Navštivte výstavu zámku Nižbor

Nižbor – Na zámku v Nižboru můžete navštívit novou výstavu, která vás vtáhne do slavné éry české archeologie a přiblíží prvorepublikové poblouznění touto nově vznikající vědou. Právě během první republiky byly položeny základy moderní archeologie, jakou známe dnes. K vidění bude více než jen dobové nálezy. Výstavu můžete navštívit každý den od 10 do 18 hodin. Návštěvu zámku můžete spojit s další modernizovanou výstavou Keltové v srdci Čech...a co bylo před nimi.