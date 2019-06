Navštivte Zvířátkov v Olešné

Olešná – Na ideální rodinný výlet s dětmi zamiřte do parku Zvířátkov v Olešné. V této malé zoologické zahradě se můžete seznámit s velkou spoustou zvířat od těch, která jsou k vidění běžně v našich končinách, tedy prasat, oslů nebo lišek, až k těm exotickým, jako jsou mývalové, makakové, emu a mnoho dalších. V areálu se často konají kulturní akce. Děti se také dozví užitečné informace o tom, jak správně by měly pečovat o zvířátka Zvířátkov můžete navštívit každý den. Otevřeno je od 11 do 17 hodin.