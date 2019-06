Neolit v berounském muzeu

Beroun – Výstava Neolit, která odstartovala 21. června v Muzeu Českého krasu na Husově náměstí v Berouně, prezentuje život v době před více než sedmi tisíci lety nálezově a informačně bohatou formou, s vizuálně i technicky propracovanými detaily – a hlavně hravě. Zapojuje všechny smysly návštěvníků do zkoumání minulosti nejen regionu Berounska. Novou expozici můžete navštívit až do 30. září. Muzeum má otevřeno od úterý do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od 10. V pondělí je muzeum zavřené.