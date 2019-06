V Galerii Starý zámek v Hořovicích můžete dnes v 17 hodin navštívit vernisáž výstavy fotografií Tomase Faltuse.

Fotograf a výtvarník Tomas Faltus představí na 60 fotografií, z nichž bude i několik dosud nikde nezveřejněných. Nabídne i některé své obrazy.

Výstava potrvá do neděle 16. prosince. Otevřeno bude vždy od pátku do neděle od 10 do 18 hodin.