Pánský kabaret nabídne show s nádechem 30. let

Není to tak dlouho, co v České republice vznikl první ryze pánský kabaret The Roosters, netrvalo dlouho a u dámského i pánského publika si získal velkou oblibu. Se svými vystoupeními nyní objíždí nejen naší republiku a při své cestě zavítají v sobotu 20. října i do kulturního klubu v Žebráku.

Show s nádechem 30. let nabídne večer plný zábavy, humoru a napětí. Hlavní program začbe od 20 hodin. Až do 2 ranních hodin poté potrvá volná zábava. Lístky v předprodej mohou zájemci zakoupit na kase kulturního klubu.