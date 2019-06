Po stopách českých králů ke třem hradům

Přímo z Berouna se lze vydat třemi různými směry v rámci cyklotrasy Po stopách českých králů, na jejichž koncích vás vždy přivítá jeden z trojice hradů Nižbor, Točník, Karlštejn. Cyklotrasy vedou různými terény: Ke Karlštejnu vede trasa podél řeky po asfaltové cyklostezce nebo silnici přímo k podhradí. Opačným směrem, proti toku Berounky, až do Nižboru je situace podobná a podél Berounky nenarazíte na nezpevněný povrch. Větší výzvou je cesta z Berouna k dvojici hradů Točník a Žebrák, odkud z Berouna přes Králův Dvůr až do Zdic vede zpevněná cyklostezka. Odtud budete stoupat mezi poli až nad Hředle, do kterých se potom svezete příjemný padáčkem. Ze Hředlí už vede kolem studánky mírným stoupáním pevná cesta až na parkoviště pod hradem Točník.