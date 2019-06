Poslední dny výstavy Lucie Suché

Beroun – Poslední dva dny máte na to, než oficiálně skončí výstava maleb. Poslední dva dny, abyste mohli zhlédnout díla berounské malířky, výtvarnice a fotografky Lucie Suché. Výstavu s názvem Rajské lázně můžete vidět v prostorách Městské galerie Beroun, Politických vězňů 203. Galerie otevírá dveře návštěvníkům každý den kromě pondělí, kdy je zavřeno. Otevírací doba je od 10 do 17 hodin. O víkendech pak do 15 hodin v sobotu a v neděli do 13 hodin.