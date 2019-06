Příjemná trasa Údolím ticha

Ze Žebráka se lze dopravit po cyklostezce do Točníka, odkud se po silnici cyklisté dostanou do Březové. Z hlavní silnice na Broumy uhnou zhruba po jednom kilometru a čeká je zprvu příjemné svezení z kopce po zpevněné cyklostezce až do krásného Údolí ticha. Z něho vede po stejné cestě zase naopak cesta vzhůru, kompenzací je ovšem krásná a tichá příroda. Stoupání nakonec skončí a cyklisté si můžou užít ničím nerušenou přírodu a hustý les, který sice po dvou kilometrech naruší asfaltová silnice, ale ta výletníky po odbočce vlevo zase dopraví ke křižovatce u Zeleného kříže, od které po dalším odbočení vlevo vede silnice kolem Kublova podél polí zase zpět do Březové. S cestou zpět do Žebráka vyjde výlet na necelých 30 kilometrů.