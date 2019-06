Prohlédněte si výstavu fotografií

Beroun – Máte možnost navštívit výstavu s názvem Zůna 90 v galerii Holandský dům. Jedná se o expozici fotografií Zdeňka Zůny, který je dlouholetým členem Fotoklubu Beroun. Výstava se věnuje Zůnově tvorbě a je pořádána k jeho významnému životnímu jubileu. V červenci oslavil 90 let. Uspořádal několik výstav a vystavoval i v Akademii věd. Na fotografie Zdeňka Zůny se můžete přijít podívat do Holandského domu ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (sva)