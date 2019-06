Promítání filmu a následná debata s režisérem

Vše o životě po životě. Tak se jmenuje film, který uvede v úterý 12. března od 17.30 hodin Městské kino v Berouně. Vstupné: 100 korun.

Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.

Po projekci následuje debata za účasti režiséra Dalibora Stacha.