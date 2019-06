Rozlučte se s prázdninami

Pokud přemýšlíte, kam byste dnes vzali své děti, zajeďte třeba do Hudlic. Tradiční akci pro děti každého věku Rozloučení s prázdninami tu opět pořádá TJ Sokol Hudlice, a to od 14 hodin ve sportovním areálu u lesa. Děti se mohou těšit na bohatý program plný dovednostních her a soutěží o různé odměny. Kromě nich budou mít děti možnost využít i velké atrakce, jako je horolezecká stěna, jízda na koni nebo jízda na kladce. Občerstvení je zajištěno. Na dětské odpoledne můžete přispět dobrovolným vstupným.