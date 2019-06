Skanzen Solvayovy lomy hostí úzkorozchodné mašiny

Po třech letech se dnes a zítra opět sejdou přátelé modelových úzkorozchodných železnic. Toto setkání pořádá hornický skanzen Solvayovy lomy v rámci svého výročí 100 let od zahájení těžby v lomech a 20 let provozu unikátního skanzenu. Během víkendu uvidí návštěvníci několik úzkorozchodných mašin a svou technickou dokonalost představí také jedna větší parní lokomotiva, dveře otevře také místní muzeum a k návštěvě budou připraveny i podzemní štoly. Parní jízdy budou dnes probíhat od 10 do 17 a v neděli od 10 do 15 hodin. Do skanzenu se návštěvníci dostanou z Bubovic, případně pěšky ze Svatého Jána. V takovém případě čeká jedince příjemná procházka lesnatou přírodou poznamenanou blízkou těžbou nerostů.