Stoupání nad Berounkou

Středně náročná trasa začíná v Hýskově nepříjemný stoupáním po silnici až do obce Chyňava. Celou dobu vede cesta mezi poli a lesy a párkrát se naskytne i příjemný výhled do údolí Berounky. Až cyklisté projedou Chyňavou, na křižovatce na Malé Kyšice odbočí vlevo a čeká je zábavný sjezd po silnici uprostřed hustých lesů, na křižovatkách se stačí dát vždy vlevo a jezdce dovede silnice do Nižboru, odkud se stačí napojit na cyklotrasu Po stopách českých králů a ta je dovede podél Berounky opět do Hýskova. Cestou se můžou zastavit ještě v pozůstatcích keltského opida ve Stradonicích.