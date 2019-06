Svlažte svá těla v Chrustenicích

Chrustenice – Oblíbeným koupalištěm je Caravan camp Valek v Chrustenicích. Koupaliště zde funguje od roku 2006 a nabízí klidné a příjemné prostředí s okolní přírodou v tichém údolí u potoku Loděnice. Koupaliště je plné zeleně, která nabízí dostatek prostoru pro opalování a jiné letní aktivity. K dispozici je návštěvníkům velký bazén, tobogán, skluzavka nebo vodní hřib. Koupaliště má otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Za dospělé vstupné zaplatíte 100 korun, pro děti od 6 do 14 let pak vstupné činí 60 korun. Pro ubytované v kempu je koupaliště k dispozici zdarma.