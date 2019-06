Těžkej Pokondr uvede v Hořovicích talkshow

Kdo by neznal hity jako Jsi můj táta, Džíny, Vidiák ryl by rejhy do spár nebo třeba novější počin Sketmen. Legendární hudební duo Miloš Pokorný a Roman Ondráček znají lidé spíš jako Těžkej Pokondr.

Tahle věčně vtipkující dvojice je známá především svými cover verzemi známých českých i zahraničních hitů, ovšem do Hořovic míří nejen se svými písněmi, ale také se svou talkshow a velkoplošnou projekcí.

Pokondři vystoupí v Klubu Labe v Hořovicích v úterý 4. prosince od 19 hodin. Za lístky návštěvníci zaplatí 350 korun.