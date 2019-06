The Doors: Live at the Bowl´68

Akce již skončila Píše se 5.7. 1968 a The Doors nastupují na pódium Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert.

The Doors jsou fenoménem oslovujícím celé generace i po smrti Jima Morrisona.

Záznam poprvé vyšelv roce 1987. K padesátému výročí si jej znovu vzal do rukou Bruce Botnick, zvukař kapely. A jedinečný koncert si může v pátek užít i publikum ve Svitavách v kině Vesmír. ˟ 6. 1. (18:30–20:00) Politických vězňů 445/13, Beroun otevřít v novém okně SDÍLEJ: