Turisté připravují novoroční pochod

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Beroun se připravuje na další ročník tradičního novoročního pochodu nazvaného Stezka Vojty Náprstka. Pořádá ho turistický oddíl v úterý 1. ledna 2019 od 9.30 hodin. Start je už tradičně na Husově náměstí u restaurace Alena, a to od 9.30 do 10.30 hodin. Cíl letošního pochodu je v městyse Karlštejn v restauraci Pod Dračí skálou. Účastníci pochodu musí do daného cíle dorazit do úterní 15 hodiny.