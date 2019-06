Útok z hlubin: válka už není jen hrozba

Americký akční film Útok z hlubin uvede berounské kino ve čtvrtek 22. listopadu od 18.30 hodin. Vstupné: 130 korun.

Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl za následek stejně strašlivou odvetu. Hry ale skončily!

Ruská ponorka pod hladinou pošle bez varování svého soka na dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně použít. Válka už není jen hrozba, válka pomalu začíná.

Zatímco na souši uprostřed nepřátelského území má americké komando za úkol zajistit a zachránit ruského prezidenta, pod hladinou je povolána do akce speciální útočná ponorka s Gerardem Butlerem v roli jejího kapitána. Musí využít své letité zkušenosti podmořských her na kočku a myš a dostat se až do týla nepřátelských vod. V případě nutnosti útočit. Při své misi v hlubinách najde nečekané protivníky i spojence.