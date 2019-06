Užijte si divadelní den

Králův Dvůr – Pokud nevíte, co podniknout se svými dětmi, zvažte návštěvu králodvorského zámku, kde se od 9 do 14,30 hodin koná již 4. ročníku divadelního festivalu pro děti. Akci pořádá středisko volného času Domeček Hořovice ve spolupráci se SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Program zahájí pohádková putovní cesta k zámku a následné čtení pohádek v zámecké knihovně. Od 9 do 10 hodin se děti mohou těšit na povídání o hvězdách. Souběžně s ním začne i série divadelních představení, které nabídnou pohádky, jako jsou Princ Bajaja, Co se vleče, neuteče nebo Furiantská pohádka. Vstupné je 40 korun.