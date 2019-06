V Holandském domě vystavují fotoJezinky

V Galerii Holandský dům v Berouně začne v pondělí 3. září nová výstava. Půjde o výstavu fotografií fotoklubu Berounské fotoJezinky, jehož členky společně vystavují již po desáté. Na výstavě budou k vidění fotografie vzdálených i blízkých krajin z archivů Jany Daňkové Skořepové, Ireny Bucharové a Aleny Šustrové.

Jednou z součástí výstavy bude fotografický pohled na prostředí rodiny. „Pro někdejší cestovatelku Janu Daňkovou Skořepovou rodina představuje jiný svět, přestože pro většinu ostatních se jedná o jednu z nejběžnějších věcí,“ popsala vedoucí galerie a jedna z vystavovatelek Alena Šustrová.

Návštěvníci budou mít také možnost nahlédnout do dálné Asie prostřednictvím fotografií Ireny Bucharové z její lednové výpravy do státu Tamilnádu na jihovýchodě Indie.

Na výstavě nebudou chybět ani fotografie krajiny našich zemí z archivu Aleny Šustrové. Různorodé povahy fotografií v jedné výstavě jsou záměrem vystavovatelek. „Myslím, že tak to má být a že i díky právě takovému vyvážení spolu už tak dlouhou dobu fungujeme bez třenic a sporů, což v dámských spolcích nebývá vždy pravidlem,“ okomentovala Šustrová. Výstava bude veřejnosti zdarma přístupná až do 22. září každý všední den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Galerie bude otevřena i 8. a 9. září během hrnčířských trhů.