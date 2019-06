V Hořovicích začíná nová výstava

Hořovice – Novou výstavu zahajuje pod záštitou starosty Hořovic Jiřího Peřiny Galerie Starý zámek. Výstava otce a syna, malířů Václava a Matěje Šestákových, bude od zítra k vidění pro návštěvníky. Slavnostní vernisáž výstavy je naplánována na 17 hodin. Na vernisáži zazní hudba kapely GUTTA. Výstavu v Galerii Starý zámek můžete navštívit kromě dneška pravidelně od pátku do neděle od 10 do 18 hodin. Výstavu Otec a syn uvidíte v galerii až do 26. srpna.