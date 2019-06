V Muzeu berounské keramiky vystavuje Šárka Radová

Začátkem září zahájilo Muzeum berounské keramiky výstavu umělecké sochařky a výtvarnice Šárky Radové, která v jeho prostorách představuje své keramické plastiky. Umělkyně ve svých pracích využívá porcelán, keramické nebo papírové hmoty, sklo, ocel a další materiály. Tématicky se autorka dotýká mezilidských vztahů a proměn člověka. Muzeum mohou zájemci navštívit od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Výstava Šárky Radové potrvá do 4. listopadu.