V neděli končí výstava v Berouně

Beroun – Výstavu keramických mozaik výtvarnice Šárky Hejnové můžete vidět do neděle 10. června. Výstava s jednoduchým názvem Mozaika je až do víkendu k vidění v prostorách Muzea berounské keramiky. Šárka Hejnová je česká výtvarnice a vystudovaná kostýmní návrhářka, která navrhovala kostýmy do známých českých filmů, například Svatba upírů nebo Pa Tau, a divadel. Berounské muzeum je přístupné veřejnosti kromě pondělí každý den od 10 do 17 hodin